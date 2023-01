Addio ad Anna Maione, 2000 persone al funerale della 15enne

Struggente addio ad Anna Maione con oltre 2000 persone al funerale della 15enne di Lanuvio.

La ragazza morta dopo un aneurisma cerebrale è stata accompagnata dagli amici pallavolisti dopo che lo scorso 8 gennaio era morta all’ospedale Bambino Gesù di Roma. E da quanto si apprende i pallavolisti della squadra Pianeta Volley di Aprilia, di team di Anna, hanno portato a spalla la bara.

Struggente addio ad Anna Maione

Con loro c’erano anche centinaia di carabinieri, tutti colleghi del padre Giuseppe Maione, poi lo stesso Capo di stato maggiore dei carabinieri generale Mario Cinque e i militari delle caserme dei Castelli Romani e della compagnia di Velletri.

I genitori di Anna, Imma e Giuseppe, hanno assistito al moto di affetto per la loro figlia.

L’appello dei genitori della 15enne

I due hanno invitato i molti giovani presenti “a non cedere al dolore e alla disperazione, ma a seguire l’esempio della loro figlia Anna, sempre positiva, piena di bontà e amore per la vita e per i sani principi”. Al termine di una cerimonia straziante che ha segnato il commiato della povera Anna dall’esistenza terrena la salma della 15enne è stata trasportata poi al cimitero di Aprilia per la tumulazione.

Il luogo di sepoltura di Anna non è lontano dalla frazione di Campoleone, il luogo dove abita la famiglia nel comune di Lanuvio.