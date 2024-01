Il 26 gennaio 2024 segna il giorno dell’addio ad Aron, il pitbull che è stato bruciato vivo dal suo padrone a Palermo, in via delle Croci. La tragica vicenda ha scosso profondamente l’opinione pubblica, suscitando un’ondata di dolore e indignazione.

Un post commovente sui social

L’associazione Lav, che si è presa cura di Aron durante i giorni critici del suo ricovero in una clinica veterinaria, ha condiviso sui social un post carico di dolore. Nel messaggio, si chiede scusa al povero animale per tutto il male subito a causa della crudeltà umana e per l’inadeguatezza delle pene nei casi di maltrattamento.

Una morte dolorosa

Aron ha lottato per tre giorni contro le ustioni sull’ottanta per cento del suo corpo e un blocco renale, ma purtroppo è stato impossibile salvarlo. La sua agonia ha suscitato una profonda commozione, con volontari e medici che si sono prodigati per aiutarlo e per tener informati tutti attraverso i social.

Indagini e denunce

Il padrone di Aron, un uomo palermitano senza fissa dimora di 46 anni, è stato denunciato ed è attualmente indagato dalla procura. Il suo gesto crudele ha scatenato una forte reazione pubblica e ha sollevato la questione delle norme per punire simili atti di crudeltà verso gli animali.

Un appello per un cambiamento normativo

La tragica storia di Aron ha generato un movimento di animalisti, ambientalisti e cittadini indignati che chiedono un’azione più incisiva per combattere la crudeltà contro gli animali. Diverse petizioni sono state lanciate, una delle quali ha raccolto oltre quarantacinque mila firme, evidenziando la volontà diffusa di vedere rafforzate le leggi per proteggere gli animali da simili abusi.