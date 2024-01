Con 208 voti a favore e nessun contrario, il Parlamento della Sud Corea ha approvato una legge storica. La produzione di carne di cane è diventata illegale, con il testo che entrerà in vigore a partire dal 2027.

Corea del Sud, bandita carne di cane: il sondaggio

Mangiare carne di cane, se ci si trova nella zona orientale del mondo non è poi una cosa così strana come siamo abituati a pensare dalle nostre parti. Ma qualcosa negli ultimi anni sta cambiando. Nella Corea del Sud, gli ultimi sondaggi avevano mostrato che la popolarità di questo alimento negli ultimi anni era calata a picco, ed ecco perché in Parlamento si è arrivati a discutere di una legge storica. La produzione della carne di cane è ora infatti stata bandita, con il testo che diventerà effettivamente legge dopo le consuete formalità e soprattutto dopo la firma del presidente.

Corea del Sud bandita carne di cane: la legge

Nello specifico, nel testo approvato a Seul si spiega che a partire dal 2027 sarà illegale la macellazione, l’allevamento, il commercio e la vendita di carne di cane per il consumo umano. La pena, per chi dovesse infrangere uno di questi punti, può arrivare fino a tre anni di carcere. Non è, invece, prevista alcuna pena per chi deciderà di consumare la medesima carne.