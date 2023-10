Il cane Bobi, nato in Portogallo nel 1992, era un rafeiro do Alentejo. Aveva vinto il Guinness World Records nel febbraio 2023

Bobi è morto questo fine settimana nella sua casa in Portogallo all’età di 31 anni e 165 giorni. Secondo i Guinness World Records, era il cane più longevo al mondo.

Portogallo: morto il cane più vecchio del mondo

Bobi è nato l’11 maggio 1992 nella città portoghese di Conqueiros, comune di Leiria nel Portogallo centrale. “È morto il 21 ottobre nella sua casa nella città portoghese di Conqueiros, dove ha vissuto tutta la vita con la famiglia Costa” ha scritto l’ente certificatore del record, citando l’annuncio dato dalla veterinaria statunitense Karen Becker, che si era presa cura di lui in passato.

Il cordoglio della comunità

“Questo dolce ragazzo si è guadagnato le sue ali” aveva scritto il medico sul suo profilo Facebook, aggiungendo che “sebbene sia sopravvissuto a tutti i cani della storia, i suoi 11.478 giorni sulla terra non saranno mai abbastanza per coloro che lo hanno amato”. Il mastino aveva anche posato come modello per lo studio cinematografico, Le Terrier Studio, che su Instagram l’ha ricordato così: “Riposa in pace amico mio! Grazie per aver avuto il privilegio di conoscerti, il cane più vecchio del mondo. Che vita incredibile hai avuto”

Un cane da record

Il 2 febbraio scorso Bobi è stato riconosciuto come il detentore del Guinness World Record per il cane più longevo del mondo, un titolo che gli ha portato fama mondiale e ha spinto centinaia di persone a fargli visita. La sua razza, solitamente utilizzata per proteggere il bestiame dai predatori, ha un’aspettativa di vita di circa 13 anni. L’organizzazione dei Guinness dei primati ha potuto confermare la sua età in quanto l’animale è stato registrato nel ’92 presso il servizio veterinario del comune di Leiria e il sistema di controllo nazionale portoghese SIAC. Prima di Bobi, il record del cane più vecchio era detenuto da Spike, un Chihuahua di 23 anni, mentre il record del cane più longevo fino ad oggi era detenuto da Bluey, un pastore australiano che ha vissuto 29 anni e 5 mesi, dal 1910 al 1939. .