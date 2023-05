Il Guinness World Records ha riconosciuto Bobi come il cane più vecchio del mondo nel momento in cui aveva 30 anni e 266 giorni. Il record precedente apparteneva a un bovaro australiano di nome Bluey con i suoi 29 anni e 5 mesi. Bobi, che al momento ha già compiuto 31 anni, vive da oltre trent’anni in un piccolo villaggio portoghese di nome Conquieros; secondo quanto raccontato dal suo padrone, Leonel Costa, Bobi rischiò di morire quando era ancora un cucciolo. Quando Bobi nacque assieme ai suoi fratellini, il padre di Leonel disse ai suoi famigliari che non potevano tenere così tanti animali e che quindi i cuccioli non potevano restare in casa.

Bobi: la difficile infanzia del cane più vecchio del mondo

Leonel ha raccontato la difficile infanzia di Bobi al Guinness World Records: “Purtroppo, a quel tempo era considerato normale dalle persone anziane che non potevano avere più animali in casa… seppellire gli animali in una buca in modo che non sopravvivessero”. Il padre di Costa quindi uccise i cagnolini, ma Bobi fu miracolosamente l’unico sopravvissuto della cucciolata, in quanto si era nascosto nel deposito della legna, venendo quindi risparmiato.

Di che razza è Bobi?

Bobi è un Rafeiro de Alentejo pursangue; solitamente questa razza canina viene utilizzata per difendere le tenute e il bestiame. Come informa Everyeye, cani di questo tipo sopravvivono solitamente dai 12 ai 14 anni, ma Bobi è andato molto oltre!