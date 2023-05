16 anni dalla scomparsa di Maddie McCann, i genitori: "Ci manchi, aspettiamo una svolta"

I genitori di Maddie McCann, nel giorno del 16esimo anniversario della sua scomparsa, hanno scritto e condiviso una poesia dedicata alla figlia.

16 anni dalla scomparsa di Maddie McCann, i genitori: “Lascia che ti abbracci”

“Per favore, lascia che ti abbracci” è l’inizio della poesia condivisa dai genitori di Maddie McCann nel giorno del 16esimo anniversario della sua scomparsa. Era il 3 maggio 2007 quando si sono perse le tracce della bambina inglese di soli tre anni, che si trovava in vacanza con la famiglia a Praia da Luz, in Portogallo. I suoi fratelli, i gemelli Sean e Amelie McCann, erano nella stessa stanza di Maddie quando è sparita. Da quel momento i genitori della piccola, Kate e Gerry McCann, non hanno mai perso la speranza e sono in attesa di una svolta. Per ricordarla hanno condiviso una poesia di Clare Pollard, intitolata The Contradiction.

Maddie McCann, i genitori: “Ci manca ancora molto”

“Ci manca ancora molto” hanno aggiunto i genitori di Maddie, che oggi avrebbe 19 anni. Dopo aver condiviso la poesia, hanno aggiunto che mentre le indagini della polizia continuano, loro sono in attesa di una svolta. Un post che arriva due settimane dopo che i pubblici ministeri tedeschi hanno dichiarato di aver ritirato le accuse di violenza sessuale contro Christian Brueckner, 45 anni, primo sospettato della scomparsa di Madelein. L’uomo attualmente sta scontando una pena di sette anni in Germania per uno stupro che ha commesso nei confronti di una pensionata in Portogallo, nel 2005. Lo scorso anno è stato accusato di una serie di violenze sessuali, che si dice siano avvenuti in Algarve, dove Maddie è scomparsa, tra il 2000 e il 2017.