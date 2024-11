Lutto nel mondo della musica per la scomparsa del cantante Claudio Gervasoni, storica voce delle “Deviazioni Spappolate”: tribute band di Vasco Rossi, molto apprezzata nel novarese e nel VCO.

Addio al cantante Claudio Gervasoni

Originario di Villadossola, Claudio Gervasoni è scomparso all’età di 60 anni. Più di 20 anni fa, insieme al chitarrista novarese Fabio Ortu, aveva fondato le “Deviazioni Spappolate”: la storica tribute band di Vasco Rossi. Con loro nel gruppo, che ha tenuto compagnia nelle estati di giovani e meno giovani, Marco Trinchero, Michael Bertona, Alex Canella, Francesco Zuretti e Jabel V Salvò.

L’ultima esibizione di Gervasoni è stata pochi giorni fa, il 16 novembre sul palco della discoteca Trocadero nella serata ‘Remember Vasco ‘82’. Un’altra serata era prevista il 12 dicembre a Fontaneto D’agogna.

Addio al cantante Claudio Gervasoni: i funerali

Gervasoni era conosciuto in tutto il Verbano Cusio Ossola per portare in scena le cover delle canzoni di Vasco Rossi. Sarebbe stato malato da tempo.

Chi desidera rendere un ultimo omaggio al cantante potrà farlo a partire dalle 9 di domani, mercoledì 27 novembre, presso la casa funeraria Mandrini Anchieri in via Fabbri 15, a Villadossola. I funerali di Claudio Gervasoni saranno celebrati giovedì 28 novembre alle 16.15 nella chiesa di Cristo Risorto di Villadossola.