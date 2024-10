Morto all’età di 66 anni Paul Di’Anno, storico cantante britannico ed ex frontman degli Iron Maiden

È morto Paul Di’Anno, il primo cantante degli Iron Maiden. La triste notizia è giunta dalla famiglia attraverso un comunicato ufficiale diffuso dall’etichetta del rocker inglese, la Conquest Music.

Morto Paul Di’Anno

Paul Di’Anno, voce storica degli Iron Maiden, è deceduto all’età di 66 anni nella sua abitazione di Salisbury. L’uomo aveva da tempo gravi problemi di salute legati alle condizioni in cui versavano i suoi arti inferiori. Nonostante i diversi interventi, era da tempo costretto a spostarsi e ad esibirsi in sedia a rotelle.

“A nome della sua famiglia, Conquest Music è triste nel confermare la morte di Paul Andrews, conosciuto professionalmente come Paul Di’Anno”.

Nato a Chingford, East London, il 17 maggio 1958, si è fatto conoscere per la prima volta come cantante della band heavy metal inglese Iron Maiden tra il 1978 e il 1981, con i primi due album della band, “Iron Maiden” e “Killers“.

Il successo di Paul Di’Anno

Dopo aver lasciato gli Iron Maiden, Di’Anno ha avuto una carriera discografica lunga con Battlezone e Killers, oltre alle esibizioni da solista e apparizioni come ospite in altri gruppi.

A settembre 2024 era uscito il suo primo album retrospettivo della carriera, The Book of the Beast, contenente tutti i punti salienti della vita musicale dopo l’addio agli Iron Maiden.

Paul Di’Anno e i rapporti con Bruce Dickinson

In una recente intervista rilasciata a SDTV – Stonedead Festival, l’ex cantante degli Iron Maiden, Paul Di’Anno, aveva parlato del suo recente incontro con l’attuale frontman della band, Bruce Dickinson:

“La nostra conversazione è stata privata, quindi non aggiungerò altro. Tutti credono che ci odiavamo, il che è una cazzata. Ci conosciamo, ovviamente, sin da quando lui cantava nei SAMSON e tra di noi è tutto a posto”.

L’incontro tra Paul Di’Anno e Bruce Dickinson è avvenuto il 13 luglio a Zagabria, in Croazia, in occasione del concerto tenuto da Dickinson con la band.