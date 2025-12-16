L’attrice australiana Rachael Carpani, nota per aver interpretato Jodi Fountain in Le sorelle McLeod, è morta. Le cause e la data dei funerali.

Il mondo dello spettacolo piange la prematura scomparsa di Rachael Carpani, l’attrice nota per il ruolo di Jodi Fountain in Le sorelle McLeod. La sua carriera, segnata da interpretazioni intense sia in Australia che all’estero, lascia un’eredità indelebile nel cuore dei fan e dei colleghi.

Rachael Carpani: una carriera luminosa e un talento che lascia il segno

Rachael Carpani aveva costruito la sua carriera principalmente in Australia, conquistando il pubblico grazie alla sua versatilità sul piccolo schermo. Il ruolo di Jodi Fountain in Le sorelle McLeod (2001-2009) le aveva regalato grande popolarità, due candidature ai prestigiosi Logie Awards e l’affetto del pubblico, mentre in anni più recenti aveva partecipato a serie come Home and Away interpretando Claudia Salini. La sua esperienza internazionale include progetti televisivi statunitensi come NCIS: Los Angeles, If There Be Thorns, The Glades e il ruolo da protagonista in Against the Wall. Sul grande schermo aveva recitato accanto a Liam Hemsworth nel film Triangle (2009).

Rachael Carpani, addio all’amata attrice della serie TV: le cause della morte

L’attrice australiana Rachael Carpani, celebre per aver interpretato Jodi Fountain nella serie televisiva Le sorelle McLeod, si è spenta all’età di 45 anni. La famiglia ha annunciato la notizia con un comunicato ufficiale, sottolineando che il decesso è avvenuto “in modo inatteso ma sereno” nella notte di domenica 7 dicembre a Sydney, dopo una lunga battaglia contro una malattia cronica.

I dettagli sulla causa della morte non sono stati resi pubblici, e i funerali si terranno in forma privata il 19 dicembre, come richiesto dai familiari per preservare l’intimità del momento.

La sorella Georgia Carpani ha condiviso il messaggio sui social, confermando la volontà della famiglia di rispettare la privacy: “Il funerale sarà un evento privato… La famiglia chiede rispetto della privacy in questo momento molto difficile e non rilascerà ulteriori dichiarazioni”.