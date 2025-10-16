Diane Keaton è morta all’età di 79 anni lo scorso 11 di ottobre. Oggi è stata rivelata la causa del decesso della nota attrice, produttrice e regista statunitense.

Diane Keaton, rivelata la causa della morte dell’attrice statunitense

Diane Keaton è stata senza dubbio una delle attrice più amate di Hollywood, in grado di conquistare davvero tutti.

La notizia della sua morte, avvenuta lo scorso 11 di ottobre, ha lasciato sgomento il mondo del cinema e non solo. La famiglia ha rivelato oggi la causa che ha portato alla morte di Diane in una nota inviata a People: “la famiglia Keaton è molto grata per gli straordinari messaggi di amore e sostegno ricevuti in questi ultimi giorni per la loro amata Diane, scomparsa l’11 ottobre a causa di una polmonite.” La famiglia ha anche invitato a sostenere le cause in cui la Keaton credeva: “amava gli animali ed era fermamente impegnata nel sostegno alla comunità di senzatetto, quindi qualsiasi donazione in sua memoria a un banco alimentare o a un rifugio per animali sarebbe un tributo meraviglioso e molto apprezzato.”

Morte Diane Keaton: l’ultima apparizione pubblica dell’attrice

E’ stata dunque una polmonite a portare Diane Keaton alla morte. Secondo una fonte a People, le condizioni dell’attrice sarebbero peggiorate improvvisamente. Diane era stata vista per l’ultima volta alla festa di compleanno di Jack Nicholson, come riferito dall’attore Ed Beagley Jr: “era stato bello vederla lì. Voleva bene a Jack e Jack ne voleva a lei. Così non voglio parlare per lui ma sono certo che è devastato per la sua scomparsa.”