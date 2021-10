Addio biglietti da visita, arriva la smartcard e basta un click

Roma, 6 ott. (askanews) – Un biglietto da visita digitale da scambiare all’istante avvicinando due smarphone e il trasferimento veloce di documenti pesanti con un solo click. Non solo: la vera novità è una smartcard, una carta digitale che può essere brandizzata a seconda delle esigenze delle aziende, in grado di connettersi con qualsiasi smartphone per trasferire e visualizzare le informazioni registrate, che può essere costantemente aggiornata e totalmente green.

L’idea è di TAC, che sta per Touch and Contact, che in appena 4 mesi dal lancio dell’app negli store digitali di Apple e Android, ha conquistato 25 mila utenti.

Con numeri in crescita. L’innovazione sarà presente a Maker Faire Rome – The European Edition, il più grande evento europeo sull’innovazione in scena dall’8 al 10 ottobre al Gazometro di Roma.

Roberto Sfoglietta, ad e cofondatore di Tac. “Tramite l’App l’utente potrà modificare il proprio profilo che sarà automaticamente aggiornato anche sulla smartcard. Abbiamo sviluppato anche intelligenza artificiale con il quale l’utente, facendo una foto al biglietto da visita cartaceo, potrà immediatamente salvare i suoi dati”.

Sostenibilità però fa rima anche con innovazione e così i fondatori della startup hanno sviluppato la smartcard puntando sulla velocità di scambio dei profili tra account, grazie alla tecnologia NFC che permette di interfacciarsi con qualsiasi tipo di smartphone, semplicemente avvicinando la carta intelligente. E se l’utente non ha un telefono di ultima generazione, il trasferimento di informazioni è comunque garantito dal QR Code presente sul retro della smartcard.