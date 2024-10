Le nuove targhe elettroniche rappresentano una significativa evoluzione nel campo della registrazione dei veicoli. Secondo Ilena D’Errico di Money.it, queste targhe, pur mantenendo un aspetto simile a quelle tradizionali con il numero identificativo e il Paese di immatricolazione, integrano tecnologie innovative che offrono numerosi vantaggi. Questi dispositivi, alimentati da batterie a lunga durata (circa cinque anni) o ricaricabili tramite cavo, introducono una serie di funzioni avanzate.

Addio targhe auto: quali innovazioni le sostituiranno nel prossimo futuro?

Tra le principali caratteristiche delle nuove targhe troviamo:

Illuminazione a LED

GPS per la localizzazione del veicolo

Connessione a smartphone

Segnalazione di furto con la scritta “stolen” sulla targa

Aggiornamento automatico dei dati

Archiviazione dei dati in cloud

Possibilità di personalizzazione, entro i limiti di legge

Addio targhe auto: da cosa verranno sostituite?

Tuttavia, è importante considerare anche gli aspetti negativi. Il costo per i proprietari di veicoli sarà più elevato rispetto a quello delle targhe tradizionali. Inoltre, esperti informatici hanno espresso preoccupazioni sui rischi per la sicurezza, come l’alterazione dei codici identificativi, l’abuso del GPS e il potenziale furto di dati.

Essendo una soluzione innovativa, è necessaria una valutazione accurata prima della piena adozione. I risultati dei test condotti in alcuni Stati americani sono stati promettenti, suggerendo che queste targhe possono migliorare la funzionalità e la sicurezza. La transizione verso le targhe elettroniche, quindi, sarà graduale, permettendo di ponderare i pro e i contro prima di un’implementazione su vasta scala.