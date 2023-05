Un effetto clamoroso, una vera “nuova frontiera”: Adobe introduce l’AI generativa ed ecco cosa cambierà per chi usa Photoshop. I media specializzati spiegano che i risultati della novità introdotta sono davvero impressionanti. Ma cosa accade? Che

Adobe ha in agenda le Intelligenze Artificiali. E proprio su questo falsariga la società ha dato l’annuncio di Generative Fill in Photoshop, grazie al quale l’IA generativa Adobe Firefly, rilasciata in una beta web qualche mese fa, viene integrata.

Adobe introduce l’AI generativa: la rivoluzione

Dove? All’interno del programma di grafica più famoso del mondo. E cin che modo la novità andrebbe a “cambiare” Photoshop? Con la prevista integrazione di Adobe Firefly sulla versione beta del programma ci saranno novità, anche se da quanto si apprende il Generative Fill sarà disponibile per tutti gli utenti nella seconda metà del 2023. la versione suddetta di Photoshop è la prima applicazione Creative Cloud di Adobe a integrare in modo profondo Firefly. Ma nons arà sola dato che toccherà anche a Document Cloud, Experience Cloud e Adobe Express.

Cosa si potrà fare a breve con le immagini

Il Generative Fill di Photoshop viene definito come dotato di “poteri superiori a qualsiasi altro strumento simile”, come il già citato “riempimento in base al contenuto”. Ad esempio esso è capace di aggiungere, estendere o rimuovere contenuti dalle immagini in modo non distruttivo. In che modo? Utilizzando ad esempio brevi descrizioni, ovvero dei prompt, “proprio come nei servizi text-to-image basati su IA generative”.