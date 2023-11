Un aereo militare americano si è andato a schiantare nel Mar Mediterraneo orientale, come riportato dal Comando europeo degli Stati Uniti, o USEUCOM.

Aereo militare americano precipita nel Mediterraneo orientale

Un aereo militare degli Stati Uniti si è schiantato nel Mar Mediterraneo orientale, come riferito sabato 11 novembre il Comando europeo degli Stati Uniti, o USEUCOM. Hanno affermato che l’aereo stava effettuando attività di addestramento nel Mediterraneo orientale quando ha subito “un incidente ed è precipitato“. L’incidente si sarebbe verificato nella serata di venerdì 10 novembre 2023. “Per rispetto delle famiglie colpite, per il momento non rilasceremo ulteriori informazioni sul personale coinvolto” è stato scritto in una nota.

L’incidente durante l’addestramento

L’USEUCOM ha affermato che l’incidente è sotto indagine ma “non ci sono indicazioni di attività ostile“. Dopo l’inizio degli intensi attacchi di Israele contro la Striscia di Gaza, l’esercito americano ha effettuato intensi dispiegamenti nel Mediterraneo, comprese due portaerei, e ha iniziato esercitazioni nella regione mentre trasportava munizioni a Israele con un ponte aereo.