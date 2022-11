Aereo si schianta contro la rete elettrica: persone intrappolate e black out ...

Aereo si schianta contro la rete elettrica: il monomotore Mooney M20J stava volando da Westchester, New York, e doveva atterrare al Montgomery Airpark

Tragedia negli Usa, dove un aereo si schianta contro la rete elettrica: ci sono persone intrappolate e black out nella zona.

Il velivolo ha centrato in pieno un grosso traliccio in Maryland a poca distanza dalla capitale Washington. Secondo quanto riferito dai media statunitensi e riportato da Open il piccolo monomotore Mooney M20J che stava volando da Westchester, New York e doveva atterrare al Montgomery Airpark, si è schiantato contro le linee dell’elettricità ad alta tensione a Montgomery Village, nel Maryland.

Si tratta di una cittadina che si trova a circa 30 miglia da Washington.

Da quanto si apprende lo schianto, davvero impressionante e ritratto in foto sui social, ha causato interruzioni di corrente a circa 90 mila persone. I team di soccorso sono giunti a razzo sul posto ed hanno operato “fino a notte fonda per salvare le persone a bordo dell’aereo”.

Velivolo sospeso a 30 metri dal suolo

L’incidente si è verificato intorno alle 17,30 ora locale, parrebbe a causa di una fitta nebbia e della pioggia.

Il velivolo è rimasto sospeso a 30 metri da terra. A seguire la società dei servizi pubblici dell’area di Washington ha informato che le strade sono state chiuse e i semafori spenti.