A pochi giorni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi già spuntano le prime proposte dalla politica per rendere omaggio al compianto leader di Forza Italia nella maniera più adeguata. Tra le altre c’è stata anche quella dell’ex sindaco meneghino Gabriele Albertini, che ha per il momento proposto che a Berlusconi venga intitolato un intero aeroporto.

L’aeroporto di Linate sarà intitolato a Silvio Berlusconi?

Sembra che l’idea di Albertini non sia poi così tanto campata per aria. Fonti vicine al Ministero dell’interno guidato da Matteo Salvini hanno fatto sapere a proposito: “Il Mit ha preso atto con grande interesse della proposta di intitolare a Silvio Berlusconi l’aeroporto di Linate, un’idea che ha preso forza nelle ultime ore […] è necessario fare ulteriori approfondimenti e verificare anche la volonta’ della famiglia”.

Formigoni frena sulla scelta di Linate

Per quanto riguarda l’intitolazione degli aeroporti, tra l’altro, non esiste l’obbligo di lasciare passare un certo spazio temporale a partire dalla morte del relativo personaggio, contrariamente a quanto accade per piazze o vie cittadine per cui non esiste deroga alcuna (come ha specificato Beppe Sala)

Ad ogni modo l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni ha espresso perplessità rispetto alla scelta dello scalo di Linate, dichiarando: “Se si scegliesse un aeroporto sarebbe più adeguato Malpensa. Mentre Linate esiste da cent’anni, il moderno Malpensa lo abbiamo fatto io e Berlusconi, lui da presidente del Consiglio, io da presidente di Regione. Quindi era il suo aeroporto, oltre che il mio”.