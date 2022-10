Roberto Formigoni ai servizi sociali: insegnerà italiano alle suore straniere

Corruzione nel processo Maugeri: Roberto Formigoni andrà ai servizi sociali ed insegnerà italiano alle suore straniere del Piccolo Cottolengo Don Orione

Il Tribunale di Sorveglianza ha dato parere favorevole e Roberto Formigoni andrà ai servizi sociali: l’ex presidente della Regione Lombardia deve scontare ancora poco più di un anno di detenzione e lo trascorrerà insegnando italiano alle suore straniere del Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano.

I giudici del tribunale apposito hanno infatti concesso a Formigoni l’affidamento in prova ai servizi sociali. Si tratta di una misura che interrompe la detenzione, non in carcere, ma domiciliare, stabilita per Formigoni il 17 luglio del 2019.

Roberto Formigoni ai servizi sociali

In quell’occasione e dopo aver scontato nel carcere di Bollate i primi cinque mesi dei 5 anni e 10 mesi che gli erano stati inflitti per corruzione nel processo Maugeri Formigoni ottenne la prima attenuazione.

L’ex presidente del Pirellone presterà dunque la sua attività di volontariato.

L’istanza del 2020 e l’arrivo della pandemia

Lo aveva già annunciato nel 2020, in occasione della presentazione di istanza di l’affidamento. Il suo ruolo prevederà l’insegnamento dell’italiano alle suore straniere che assistono gli anziani disabili ricoverati nella struttura milanese. Appena la pena residua era scesa sotto i 4 anni Formigoni aveva chiesto i benefici, ma la pandemia aveva fatto slittare la trattazione del suo caso fino a queste ore.