Inaspettato colpo di scena ad Affari tuoi dove, nella puntata di giovedì 24 ottobre, i concorrenti dell’Umbria si sono fidanzati, con Stefano De Martino incaricato di consegnare gli anelli.

La proposta di nozze

Sara, denominata affettuosamente dai compagni di gioco “Saretta con turbante” per via dei suoi coloratissimi copricapo era accompagnata nel gioco dal compagno Dario con cui sta da due anni e mezzo.

La fortuna non è dalla loro parte perché i due cominciano subito a perdere i pacchi con le cifre più importanti, fino a quando arriva la sorpresa.

A un certo punto, Stefano De Martino sussurra qualcosa all’orecchio di Sara, poi prende una scatola di Affari Tuoi dalle dimensioni più piccole del solito e da questa Sara, estrae un anello.

La dedica di Sara al compagno

Anello in mano, la concorrente fa la proposta al compagno: “Amore della vita mia, io ho pensato tantissimo a questa partita, a come avrei voluto dirti questa cosa. Non esistono parole per descrivere tutto quello che io provo ogni giorno con te. Abbiamo raccontato tante favole alla nostra fragolina, e io ne voglio raccontare una ai figli che so che arriveranno, e voglio scrivere con te la pagina più bella: il nostro matrimonio.”

Dario ovviamente accetta e i due si portano a casa anche 10mila euro!