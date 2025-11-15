Afragola in lutto, Davide Rossi morto a soli 14 anni: era in classe con Marti...

Afragola in lutto, Davide Rossi morto a soli 14 anni: era in classe con Marti...

Lacrime e dolore per la scomparsa di Davide, il 14enne alle media era compagno di classe di Martina, uccisa dall'ex.

Lacrime e dolore ad Afragola, nel Napoletano, per la prematura scomparsa di Davide Rossi, 14 anni: alle scuole medie era compagno di classe di Martina Carbonaro, la ragazzina uccisa dall’ex.

Afragola in lutto: è morto a soli 14 anni Davide Rossi

Afragola si stringe nel dolore per la prematura morte di Davide Rossi, di appena 14 anni.

Ecco come lo ricorda, con un post sui social network, l’Istituto Comprensivo Marconi-Rocco, scuola frequentata da Davide fino a due anni fa: “ricorderemo per sempre Davide come un bambino dolce, delicato, sensibile e intelligente, capace di portare luce e gentilezza in ogni ambiente. La comunità scolastica tutta abbraccia con sincera commozione la sua famiglia, custodendo nel cuore il suo ricordo prezioso. Che la sua luce continui a vivere nei pensieri di chi lo ha conosciuto.”

Afragola in lutto, è morto a soli 14 anni Davide Rossi: alle medie era in classe con Martina Carbonaro

Tutta Afragola si stringe attorno alla famiglia di Davide Rossi, morto a soli 14 anni. Alle scuole medie, frequentate presso l’Istituto Comprensivo Marconi-Rocco, Davide era inoltre in classe con Martina Carbonaro, la ragazzina di 14 anni uccisa dal suo ex fidanzato, di 17 anni, lo scorso 26 maggio ad Afragola.