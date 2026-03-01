Aggiornamento Fantasanremo 2026: punteggi, bonus e i protagonisti della quarta serata

Dopo la quarta serata di Sanremo, ecco il riepilogo di Fantasanremo: chi ha guadagnato punti per le cover, quali bonus e malus hanno inciso e la nuova top 30

La quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata a cover e duetti, ha modificato la classifica del gioco a premi non ufficiale Fantasanremo. Sul palco dell’Ariston si sono registrate performance che hanno determinato variazioni di punteggio, con artisti premiati da bonus e altri penalizzati da malus.

Tra gli esiti più rilevanti la giuria e il pubblico hanno premiato la serata cover a favore di Ditonellapiaga e TonyPitony. Alla concorrente sono stati assegnati 105 punti, un contributo significativo che ha inciso sul totale del fantasy game. L’esito ha ridefinito le posizioni nella classifica virtuale, introducendo scostamenti tra favoriti e outsider.

La nuova classifica: chi sale e chi scende

La graduatoria aggiornata riflette le performance, i bonus extra e i malus assegnati durante la quarta serata del Festival. Al vertice resiste un duo in evidenza, seguito da concorrenti che hanno accumulato punti sia per l’esibizione sia per azioni fuori dal palco. Di seguito la top 30 del Fantasanremo così come risulta dopo la quarta serata.

1) Lda & aka 7Even (595 punti)

2) Bambole di Pezza (520 punti)

3) Dargen D’Amico (370 punti)

3) Elettra Lamborghini (370 punti)

5) Samurai Jay (365 punti)

6) Leo Gassmann (340 punti)

7) Ditonellapiaga (310 punti)

8) Sal Da Vinci (300 punti)

9) J-Ax (290 punti)

10) Ermal Meta (285 punti)

11) Eddie Brock (255 punti)

12) Arisa (240 punti)

12) Sayf (240 punti)

14) Malika Ayane (210 punti)

15) Luchè (185 punti)

16) Ful… (elenco parziale nella presente pubblicazione)

Gli scostamenti registrati confermano una competizione serrata tra favoriti e outsider. La classifica virtuale continua a mutare in relazione alle esibizioni e agli eventi collegati al Festival; sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle serate seguenti.