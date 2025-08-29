Bruttissimo episodio accaduto in pieno centro a Foligno, in provincia di Perugia, dove una ragazzina di 11 anni è stata aggredita da un gruppo di baby bulli, formato sia da maschi che da femmine. L’appello della madre della vittima.

Foligno, 11enne aggredita da un gruppo di baby bulli

Qualche giorno fa, nel centro storico di Foligno, una ragazzina di 11 anni è stata aggredita da un gruppo di baby bulli, formato sia da maschi che da femmine.

A raccontare l’episodio il Corriere dell’Umbria: la ragazzina doveva incontrare due coetanee in centro ma, una volta lì, è stata convinta ad andare in una zona più tranquilla, dove sarebbe poi stata aggredita da un ragazzino. La ragazzina sarebbe stata picchiata a terra, e poi trascinata in un altro punto nascosto. Qui c’erano altri dieci ragazzini, sia maschi che femmine, che hanno ripreso tutto con il cellulare ridendo. L’11enne ha poi raccontato tutto alla madre ed è stata portata al pronto soccorso dove è stata medicata per lievi lesioni.

Aggredita a Foligno, 11enne vittima dei baby bulli: la denuncia della madre

La madre della ragazzina di 11 anni aggredita e picchiata da un gruppo di baby bulli ha lanciato un appello: “mi rivolgo alla comunità, alla scuola, alle famiglie. Questo non è un semplice litigio fra ragazzini. Questo è bullismo, è violenza, è sopraffazione. E’ un segnale che qualcosa si è rotto, nei legami tra educazione, socialità e responsabilità. Vorrei che si accendesse un riflettore. Perché le istituzioni scolastiche e sociali non minimizzino. Perché gli adulti parlino con i propri figli.” Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno, ha definito l’episodio come deprecabile: “sembra trattarsi di un episodio, seppur deprecabile, di lite tra minorenni che comunque dovrà essere attentamente tenuto sotto controllo: l’amministrazione comunale è pronta a fare la propria parte, come sempre.