L’inviata Mediaset Eugenia Fiore è stata violentemente aggredita in Francia assieme al cameraman Andrea Grattarola, nel corso della realizzazione di un servizio per il programma Fuori dal Coro in onda su Rete 4 e condotto da Mario Giordano. Come informa Libero, l’aggressione è avvenuta fuori da una moschea di Roubaix, cittadina distante due ore da Parigi.

Inviata Mediaset aggredita: la denuncia

Il Giornale, che ha dedicato un articolo alla vicenda, racconta che Fiore e Grattarola “all’uscita dalla preghiera nella moschea As-Sounna, in rue de Tourcoing, sono stati prima avvicinati, poi accerchiati e infine aggrediti da un gruppo di uomini provenienti dalla moschea”. La reporter ha denunciato il tutto alle autorità e da una stazione di polizia ha raccontato sconvolta: “Mi hanno afferrata, buttata a terra e hanno iniziato a colpirmi”.

Inviata Mediaset aggredita: “Buttata a terra come un animale”

Eugenia Fiore ha continuato: “Mi hanno buttata per terra come se fossi un animale ma gli animali sono loro. Pensavo che essendo una donna non mi avrebbero aggredito così brutalmente, invece è successo lo stesso, è una sensazione che non ho mai provato in vita mia”.

Inviata Mediaset aggredita: moschea attenzionata

L’inviata Mediaset ha precisato: “In caserma la polizia ci ha detto che è una moschea tenuta sotto controllo per problemi di radicalismo. I poliziotti ci hanno spiegato che se avessi avuto l’hijab non mi sarebbe successo nulla ma quelle persone considerano parte della città una zona loro, noi non sapevamo fosse un ghetto e siamo rimasti sconvolti di come la situazione sia degenerata dal nulla”.