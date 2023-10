Il facoltoso imprenditore Daniel Noboa (35 anni) ha vinto al ballottaggio le elezioni a presidente dell’Ecuador, divenendo di conseguenza il leader più giovane della storia del paese. Noboa ha ottenuto, a scrutinio quasi terminato, il 52,3% dei voti, contro il 47,7 di Luisa Gonzalez, la candidata di sinistra vincitrice del primo turno.

Chi è Daniel Noboa

Daniel Noboa, membro di Azione Democratica Nazionale, un gruppo politico centrista, è stato eletto come presidente dell’Ecuador in seguito a elezioni anticipate. Queste elezioni sono state convocate dopo lo scioglimento del parlamento da parte dell’ex presidente conservatore Guillermo Lasso, che cercava di evitare un procedimento di impeachment contro di lui.

Quanto governerà Daniel Noboa?

Come precisa Il Post, Noboa governerà per meno di un anno e mezzo, completando il mandato di Lasso. Nuove elezioni sono previste per maggio del 2025, e Noboa avrà la possibilità di ricandidarsi in quel contesto.

Daniel Noboa: elezione avvenuta dopo un delitto

L’elezione di Noboa è avvenuta in seguito a un episodio di violenza. Durante la campagna elettorale, uno dei candidati, l’ex giornalista Fernando Villavicencio, è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco dopo un comizio a Quito, la capitale dell’Ecuador. Le indagini sull’omicidio sono ancora in corso, e recentemente, sei uomini accusati di aver avuto un ruolo nell’assassinio sono stati trovati morti in prigione. La situazione nelle carceri dell’Ecuador è notoriamente problematica e sovraffollata, complicando ulteriormente questa situazione.