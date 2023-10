L’annuncio è arrivato dopo una serie di colloqui tra il partito socialdemocratico Hlas e il partito populista di sinistra Smer. Quest’ultimo è stato il vincitore del ballottaggio alle elezioni del 30 settembre.

La Slovacchia ha un nuovo governo: trovato l’accordo fra i partiti

Il governo entrante includerà Smer, che ha raccolto il 23% dei consensi, Hlas, che si è classificato terzo con il 14,7% ed il Partito nazionale slovacco (SNS), che ha ottenuto il 5,6%. I tre partiti controllano 79 seggi nel parlamento slovacco, che ne conta 150. Il Primo Ministro sarà il leader dello Smer Robert Fico, che raggiunge il suo quarto mandato. ”Questa è la base di un accordo di coalizione che vogliamo firmare al più presto“, ha dichiarato il premier. Pur ammettendo che i partiti del nuovo governo dovranno affrontare molteplici sfide fiscali e geopolitiche, ha affermato che la loro precedente esperienza di governo della Slovacchia, dal 2006 al 2010 e dal 2012 al 2020, dimostra che sono all’altezza del compito.

Chi è Robert Fico

La presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, aveva conferito all’ex primo ministro Robert Fico il mandato di avviare i negoziati per la formazione di un governo di coalizione. Nato in una famiglia di operai il 15 settembre 1964, Fico, di professione avvocato, ha iniziato la sua carriera politica con il partito comunista poco prima della Rivoluzione di velluto del 1989, che ha portato alla disgregazione dell’ex Cecoslovacchia. È stato rappresentante della Slovacchia presso la Corte europea dei diritti dell’uomo dal 1994 al 2000. Nel 2006 il suo partito, lo Smer-SD fondato nel 1999, ha ottenuto una vittoria schiacciante, catapultando Fico sulla poltrona di Primo Ministro due anni dopo l’ingresso del Paese nell’UE. Ha raggiunto un altro successo nel 2012, dopo la caduta di una coalizione di centro-destra a causa di accuse di corruzione. Ha vinto di nuovo nel 2016, ma ha dovuto dimettersi due anni dopo in seguito alle proteste di massa per l’omicidio di un giornalista investigativo e della sua fidanzata.

Il programma del nuovo governo

“Se stiamo andando all’inferno, allora va bene, ma su un grande cavallo bianco“, ha detto Fico poco dopo aver annunciato la formazione del nuovo governo, parafrasando un proverbio slovacco. In base a quanto stipulato nell’accordo, Smer gestirà sei ministeri, Hlas ne avrà sette e SNS tre. Le promesse fatte in campagna elettorale dal premier, tuttavia, hanno suscitato non poche preoccupazioni a livello europeo. Il Primo Ministro, infatti, non ha mai nascosto di voler porre fine al sostegno militare all’Ucraina e di opporsi alle sanzioni contro la Russia.