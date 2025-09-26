Un tranquillo giro in bicicletta può trasformarsi in un incubo in pochi secondi. È ciò che è accaduto a Janelle Scott, una donna di Okmulgee, aggredita da due pitbull. L’attacco ha cambiato per sempre la sua vita.

Donna aggredita da due pitbull: solidarietà e sostegno alla vittima

Per far fronte alle ingenti spese mediche, la famiglia di Janelle ha aperto una pagina su GoFundMe, dove amici e sconosciuti possono contribuire.

La cugina Shay ha spiegato: “Ogni donazione è preziosa. Anche se non potete donare, vi prego di condividere la campagna”. Finora sono stati raccolti oltre 17.800 dollari, pari a circa 15.300 euro.

Donna aggredita da due pitbull: ferite gravissime, perde gli arti

Il 9 settembre Janelle stava pedalando insieme al fidanzato quando due pitbull, tenuti in un camper nelle vicinanze, sono usciti improvvisamente e l’hanno aggredita. Il fidanzato è intervenuto per difenderla: durante la colluttazione uno dei cani è morto. Trasportata d’urgenza in ospedale, Janelle ha riportato ferite così gravi da rendere inizialmente necessario l’amputazione del braccio destro e della gamba sinistra. Poco dopo, i medici hanno dovuto procedere anche con gli altri due arti a causa della gravità delle lesioni.

La madre Cheryl ha dichiarato: “Siamo donne forti e supereremo anche questo”. La comunità locale e la rete online si sono mobilitate per sostenere Janelle e la sua famiglia in un momento così drammatico.