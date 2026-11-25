(Adnkronos) - Il tribunale di Milano ha sospeso il provvedimento di espulsione di Ilyes Zahani, vent’anni, nato in Italia da genitori tunisini, rinchiuso nel Cpr di via Corelli e pronto per essere mandato in Tunisia - come già fatto con suo fratello Battar e un altro amico - dopo essere stati co...

(Adnkronos) – Il tribunale di Milano ha sospeso il provvedimento di espulsione di Ilyes Zahani, vent’anni, nato in Italia da genitori tunisini, rinchiuso nel Cpr di via Corelli e pronto per essere mandato in Tunisia – come già fatto con suo fratello Battar e un altro amico – dopo essere stati coinvolti nell’aggressione a un rabbino lo scorso 16 settembre.

Per i giudici il provvedimento di espulsione non sarebbe adeguato, né ci sarebbero i presupposti per eseguirlo rilevando l’assenza di un bilanciamento tra la vita in Italia del ragazzo, che ha sempre vissuto qui nonostante non abbia la cittadinanza, e la necessità di espellerlo.

Ilyes Zahani, difeso dagli avvocati Chiara Nicolai e Livio Neri, ha così lasciato il centro di permanenza.

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