Aggressione choc a Roma, tende un agguato alla nuora armato di mannaia: donna ferita gravemente

Mattinata di sangue oggi, 25 febbraio, nel quartiere Gianicolense di Roma. Una 41enne è stata assalita in strada dal suocero, un uomo di 85 anni, subito dopo aver accompagnato i figli a scuola. L’incontro è avvenuto lungo via di Bravetta, dove l’anziano, armato di mannaia, avrebbe atteso la nuora per poi colpirla più volte, soprattutto alla testa e a una mano, senza lasciarle il tempo di reagire.

Come riportato da Sky Tg24, la donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’Ospedale San Camillo-Forlanini in codice rosso. I medici avrebbero riscontrato profonde ferite lacero-contuse e un trauma alla mano che potrebbe richiedere un ulteriore intervento chirurgico. Nonostante la gravità delle lesioni, le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Carabiniere fuori servizio blocca l’85enne: arrestato per tentato omicidio

Provvidenziale l’intervento di un maresciallo dei carabinieri libero dal servizio, che si trovava casualmente nella zona al momento dell’aggressione. Resosi conto di quanto stava accadendo, il militare è intervenuto con prontezza, riuscendo a disarmare e immobilizzare l’anziano fino all’arrivo delle pattuglie della Stazione di Bravetta e della Compagnia di Trastevere. L’arma è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica e il contesto familiare in cui sarebbe maturato il gesto. Tra le ipotesi al vaglio, tensioni legate alla possibile separazione della donna dal figlio dell’aggressore, circostanza che l’85enne non avrebbe accettato. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.