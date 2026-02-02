Il fatto nei pressi della stazione, l'aggressore, un 35enne senegalese, è stato arrestato ed era già noto alle forze dell'ordine.

Shock a Padova, dove un uomo senegalese di 35 anni (irregolare) ha prima picchiato una donna italiana di 42 anni, poi si è scagliato contro gli agenti ferendone tre. L’uomo è stato arrestato.

Violenta aggressione a Padova: 35enne prende a pugni una donna e ferisce tre agenti

Nei pressi della stazione di Padova un uomo ha prima aggredito una donna, prendendola a calci e pugni, poi si è scagliato contro gli agenti, ferendone tre.

L’allarme quando un cittadino ha chiamato il 118 per segnalare una donna ferita, la quale presentava escoriazioni agli arti superiori, arrossamento allo zigomo e una ferita al volto. Agli agenti la vittima ha descritto l’aggressore, che conosceva di vista. Quando le forze dell’ordine lo hanno rintracciato, l’uomo si è scagliato contro gli agenti, ferendone tre.

Aggressione a Padova: arrestato 35enne senegalese

L’uomo che ha aggredito una donna nei pressi della stazione di Padova alla fine è stato bloccato e arrestato. La sua furia non si è placata in quanto ha danneggiato anche i finestrini dell’auto degli agenti. L’uomo, un 35enne senegalese irregolare, era già noto alle forze dell’ordine, per reati di droga, resistenza a pubblico ufficiale, porto d’armi e invasioni di terreni ed edifici. Inoltre lo scorso anno aveva ricevuto un avviso orale del questore e l’obbligo di dimora nel Comune di Padova. Ora è stato collocato in un Cpr in vista di un allontanamento dallo Stato.