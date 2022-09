17enne ferito a colpi di pistola nella zona di Scampia, a Napoli: il giovane sarebbe vittima di un agguato, anche se la dinamica è ancora incerta.

Un ragazzo di 17 anni di Scampia è stato ferito a colpi di pistola: il giovane è vittima di un agguato avvenuto nella notte in Via Pino Puglisi.

17enne vittima di un agguato a mano armata a Scampia

Un giovane di soli 17 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco nella notte – tra mercoledì e giovedì 15 settembre – su via Pino Puglisi, a Scampia.

L’agguato è avvenuto attorno alle 23 circa.

Ad allertare i carabinieri sono stati i medici dell’ospedale Centro Traumatologico Ortopedico dei Colli, che hanno ricoverato il ragazzo con due ferite d’armi da fuoco. Il giovane non ha saputo dare indicazioni sull’accaduto. Attualmente è ricoverato con ferite d’arma da fuoco alla spalla destra e all’inguine, ma non è in pericolo di vita.

La ricostruzione dell’agguato e le tensioni a Napoli

I Carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno ritrovato quattro bossoli sul luogo, ora posti sotto sequestro. Tuttavia, non sono ancora chiari molti aspetti della vicenda, e lo stesso ragazzo non ha saputo dare spiegazioni. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, anche se il giovane sembrerebbe almeno in questa fase iniziale delle indagini non essere vicino ad ambienti criminali.

Negli ultimi giorni la tensione nell’area nord di Napoli sembra in aumento: diversi gli episodi che hanno visto l’esplosione di colpi di pistola verso palazzi e altri agguati a persone.