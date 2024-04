Agricoltura: Carloni (Lega), 'commissione per revisione complessiva Pac'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “La commissione Agricoltura ha votato favorevolmente oggi sulla proposta della Commissione europea riguardante alcune limitate modifiche alla politica agricola comune (Pac). Primaria, però, resta una revisione complessiva della Pac in futuro. Le nostre richieste sono chiare: semplificazione dei processi, eliminazione di alcune norme restrittive sulle pratiche di rotazione o diversificazione delle colture, l'aggiornamento degli aiuti di Stato, la creazione di una ‘riserva’ per sfide climatiche e sanitarie, la promozione della reciprocità nel commercio agricolo con i Paesi Terzi e il sostegno al ricambio generazionale nel settore agricolo, anche tramite un fondo europeo dedicato. Priorità imprescindibili per l’Italia sulle quali non cederemo di un millimetro”. Così il vicepresidente della commissione Agricoltura, il deputato della Lega Mirco Carloni.