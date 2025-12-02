“Aiutatemi o accoltello qualcuno”. Paura alle porte di Milano: aggredita una 26enne

Una lite familiare degenerata in violenza: è quanto accaduto ieri sera a Milano, nel quartiere Crescenzago, quando un uomo ubriaco ha minacciato e aggredito una 26enne nel cortile condominiale.

Paura alle porte di Milano: l’intervento delle forze dell’ordine

L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato dagli agenti delle volanti, intervenuti dopo le segnalazioni del padre e dei vicini richiamati dalle urla.

Entrambi hanno sporto denuncia contro il 28enne, ora accusato di lesioni aggravate.

Questo episodio conferma quanto possa essere imprevedibile la violenza derivante da tensioni familiari, soprattutto quando si combina con l’abuso di alcol.

Un uomo di 28 anni, in stato di ebbrezza, ha avuto un acceso litigio con il padre e, uscendo di casa armato di coltello, ha minacciato: “Se non mi aiutate, colpisco qualcuno”. Sceso nel cortile condominiale, ha colpito la prima persona che incontrava, una giovane di 26 anni originaria di Piacenza, che non conosceva. Nel tentativo di difendersi, come riportato dall’Adnkronos, la ragazza ha riportato ferite al braccio, fortunatamente mitigate dal giaccone pesante che indossava. Trasportata al San Raffaele, le è stata diagnosticata una prognosi di venti giorni.