AJet accelera lâ€™espansione europea

Dopo una grande trasformazione del brand sotto lâ€™ombrello di Turkish Airlines, AJet raggiunge 34 Paesi e 99 destinazioni, lanciando tariffe promozionali a partire da â‚¬9 su rotte selezionate con origine in Europa, per prenotazioni effettuate tra il 20 e il 22 agosto 2025. Istanbul, TurchiaÂ â€...

Dopo una grande trasformazione del brand sotto lâ€™ombrello di Turkish Airlines, AJet raggiunge 34 Paesi e 99 destinazioni, lanciando tariffe promozionali a partire da â‚¬9 su rotte selezionate con origine in Europa, per prenotazioni effettuate tra il 20 e il 22 agosto 2025.

Istanbul, TurchiaÂ â€”Â AJet,Â la compagnia aerea in piÃ¹ rapida crescita del Paese, prosegue la sua veloce espansione internazionale con unÂ brand rinnovato, unâ€™esperienza digitaleÂ pensata per il cliente e unaÂ rete ampliata che copre 34 Paesi e 99 destinazioniÂ in Europa, Turchia e oltre.

Forte diÂ 15 anni di know-how operativoÂ e di unÂ rebranding su larga scala condotto senza intoppi, AJet sta consolidando la propria presenza in Europa, collegando al tempo stesso il continente con lâ€™Asia grazie aÂ tariffe competitive e operazioni affidabili.

PiÃ¹ di un nuovo nome

AJet Ã¨ emersa dalla sua brand transformation con molto piÃ¹ di un nuovo nome. HaÂ ridefinito la propria missioneÂ eÂ semplificato lâ€™esperienza di viaggio per milioni di passeggeri. Operando sotto lâ€™ombrello di Turkish Airlines, la compagnia ha sfruttato unaÂ solida struttura operativaÂ offrendo al contempo unaÂ proposta agile e orientata al valore, pensata per iÂ viaggiatori attenti al prezzo e per le famiglieÂ in tutta la regione.

Come parte della transizione, iÂ dati di milioni di clientiÂ giÃ in possesso di biglietto sono statiÂ migratiÂ e unaÂ flotta di circa 100 aeromobiliÂ Ã¨ stata riallineata â€” senza alcuna interruzione dei servizi quotidiani.

Dal suoÂ rilancio nel 2024, la compagnia turca haÂ trasportato 33 milioni di passeggeri, espandendo rapidamente la propria rete fino aÂ 99 destinazioni in 34 Paesi. AJet ha aggiuntoÂ nuovi gateway europeiÂ e rafforzato la copertura allâ€™interno della Turchia, sottolineando unaÂ strategia incentrata su estensione e affidabilitÃ . Questo slancio Ã¨ stato riconosciuto dal settore: la compagnia ha ricevuto la distinzioneÂ APEX Four-Star Low-Cost Carrier (2024)Â per lâ€™esperienza dei passeggeri ed Ã¨ stata insignita delÂ TCXA25 Accessibility Award (2025)Â per i progressi nellâ€™usabilitÃ digitale inclusiva, completa e accessibile.

Connettere Europa e Asia

Situata al crocevia dei continenti, AJetÂ propone un programma di voli in costante espansioneÂ che collega leÂ capitali europee e le cittÃ regionaliÂ aiÂ principali hub della TurchiaÂ e alleÂ piÃ¹ popolari destinazioni di svago.

Per incoraggiare un numero sempre maggiore di viaggiatori a scoprire la propria rete, AJet ha introdottoÂ tariffe promozionali a partire da â‚¬9Â su voli verso cittÃ comeÂ Berlino, Vienna, Amsterdam e Londra, con origine in Europa per prenotazioni effettuate tra ilÂ 20 e il 22 agosto 2025. I posti eranoÂ limitati e soggetti a termini e condizioni, a conferma dellâ€™impegno di AJet nel rendere il viaggio accessibileÂ e nel mettere in risalto lâ€™ampliamento della propria presenza in Europa.

Maggiori informazioni su AJet

AJet Ã¨ laÂ piÃ¹ giovane compagnia aerea low-cost della Turchia, operante sotto lâ€™ombrello di Turkish Airlines.Â Rilanciata nel 2024Â con unaÂ proposta semplificata e digitale, AJet collega i viaggiatori inÂ 34 Paesi e 99 destinazioni, unendo lâ€™Europa con la Turchia e lâ€™AsiaÂ attraverso unÂ operativo in crescita e tariffe competitive.

Dalla sua ripartenza haÂ trasportato 33 milioni di passeggeriÂ ed Ã¨ stata riconosciuta comeÂ APEX Four-Star Low-Cost Carrier (2024)Â per lâ€™esperienza offerta, oltre a ricevere ilÂ TCXA25 Accessibility Award (2025). La compagnia dispone di unaÂ flotta di circa 100 aeromobiliÂ e continua aÂ espandersi attraverso i principali gateway europei.

Per maggiori informazioni su AJet, visitareÂ https://ajet.com/

Dati di contatto

Saffet YiÄŸit

basin@ajet.com