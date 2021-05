Akash Kumar, addio all’Isola dei Famosi: “Non sarò più presente”

Akash Kumar ha deciso di dire addio all'Isola dei Famosi e non presentarsi più nello studio della trasmissione televisiva.

Akash Kumar non tornerà all’Isola dei Famosi

Akash Kumar è stato senza dubbio uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi che ha attirato più critiche in assoluto. Durante la sua breve permanenza in Honduras, il modello è diventato un vero protagonista, al punto di essere chiamato spesso come ospite in studio. L’esperienza di Akash, ora, sembra essere realmente giunta al termine. Secondo una storia Instagram pubblicata sul suo profilo, Kumar avrebbe deciso di non partecipare ad altre puntate dell’Isola dei Famosi.

“La mia presenza in studio termina qua…non sarò più presente” ha dichiarato il modello.

Akash Kumar: la scelta

Akash Kumar, modello indiano, ha deciso che non parteciperà più all’Isola dei Famosi come ospite in studio. Lo ha voluto annunciare sul suo profilo Instagram, tramite una storia. Akash Kumar ha spiegato che non sarà più presente in studio e che di conseguenza questa esperienza, che non è stata particolarmente lunga e positiva, termina qui.

“Questa è una mia scelta” ha spiegato il modello indiano, senza dare ulteriori dettagli sulla scelta fatta improvvisamente. Kumar sembra essere molto convinto di quello che ha detto, anche se non tutti ci metterebbero la mano sul fuoco, e ha voluto ringraziare L’Isola dei Famosi per avergli dato questa opportunità.

Akash Kumar: le sue parole

Akash Kumar sembra essere molto convinto della decisione che ha preso, anche se non ha spiegato quali sono le motivazioni dietro la sua scelta. “È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche” è stata l’unica spiegazione che ha dato. Nessuno sa se la sua decisione sia definitiva, ma se dovesse esserlo non sarebbe certo il primo naufrago a decidere di non essere presente in studio. Anche Paul Gascoigne ha deciso di non andare più in studio, perché è tornato a Londra per risolvere il problema alla spalla che ha avuto durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi. Questa edizione, per quanto riguarda i concorrenti, non è stata molto fortunata, perché tra infortuni, stanchezza e notizie brutte, in tanti hanno deciso di abbandonare il gioco per tornare subito in Italia.