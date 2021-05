Il bacio tra Akash Kumar e Antonella Fiordelisi era finto, un video smaschera la falsa paparazzata

Un video smaschera la falsa paparazzata su Akash Kumar e Antonella Fiordelisi. Il loro bacio era finto e del tutto preparato.

Francesco Chiofalo ha condiviso un video che smaschera la finta paparazzata su Akash Kumar e Antonella Fiordelisi. Un accordo per fingere che tra di loro ci fosse una relazione. Le immagini mostrano che il bacio era finto.

Akash Kumar e Antonella Fiordelisi: il bacio finto

Akash Kumar e Antonella Fiordelisi hanno organizzato una paparazzata preparata per fingere un flirt che in realtà non esiste, in modo da finire su tutti i giornali. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, in diverse occasioni, ha sempre spiegato di non aver bisogno del “trash” per ottenere visibilità, visto che ha una carriera da modello internazionale. In realtà, un video pubblicato da Francesco Chiofalo ha dimostrato che il flirt tra Kumar e la Fiordelisi è completamente inventato.

Si trattava semplicemente di una finta paparazzata, organizzata di comune accordo. Le voci che giravano erano vere.

Akash Kumar e Antonella Fiordelisi: la finta paparazzata

Francesco Chiofalo, ex compagno della Fiordelisi, ha voluto smascherare la finta paparazzata e ci è riuscito grazie ad un video. “Il minimo garantito quant’è?” chiede Akash al paparazzo che scatta delle foto finte. Il paparazzo ha chiesto ai due di baciarsi di nuovo. “Un altro bacino, qui c’è una luce migliore” dice il paparazzo.

Nulla nell’avvicinamento della coppia è vero, tutto era organizzato perfettamente, con l’accordo da entrambe le parti. Un servizio in piena regola, che smentisce categoricamente le dichiarazioni di Akash, che diceva di voler stare lontano dal mondo dei pettegolezzi e del trash.

Akash Kumar e Antonella Fiordelisi: le dichiarazioni dell’ex naufrago

Dopo aver visto il video pubblicato da Francesco Chiofalo, molte persone hanno riflettuto su alcune dichiarazioni che aveva fatto in passato. Il modello, sia prima che dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, aveva preso le distanze dal mondo del gossip. “Il trash non mi appartiene” aveva dichiarato un anno prima di entrare nel reality show. Questa finta paparazzata, realizzata con lo scopo di finire sui giornali e attirare l’attenzione su di sé, è la testimonianza di quanta poca coerenza ci sia nelle sue dichiarazioni. Francesco Chiofalo, ex compagno di Antonella Fiordelisi, ha voluto mostrare il dietro le quinte di questo servizio fotografico creato appositamente per riuscire ad andare su tutti i giornali, dimostrando che il flirt tra i due in realtà è completamente finto.