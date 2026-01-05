Akhmat Kadyrov, il figlio di Ramzan Kadyrov, assume un importante incarico in Cecenia

Il 5 gennaio, il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha annunciato la nomina del suo ventenne figlio, Akhmat Kadyrov, a vicepresidente ad interim della Repubblica Cecena. Questo incarico si aggiunge ai due ruoli già ricoperti da Akhmat, ministro per la cultura fisica e lo sport e ministro per le politiche giovanili, posizione che aveva ottenuto a soli 18 anni.

La carriera politica di Akhmat Kadyrov

Akhmat Kadyrov non è nuovo a posizioni di rilievo. La sua carriera è iniziata con il ministero per la cultura fisica e lo sport, e in seguito ha esteso il suo raggio d’azione assumendo altre responsabilità legate ai giovani. Questa rapida ascesa nel mondo politico riflette non solo la sua parentela con Ramzan Kadyrov, ma anche la volontà del padre di mantenere il potere all’interno della famiglia.

La nomina di Akhmed Dudayev

Oltre alla nomina di Akhmat, Ramzan Kadyrov ha anche designato Akhmed Dudayev come vicepresidente ad interim. Dudayev è già ministro per le relazioni esterne, politiche nazionali e informazione, e la sua nomina rappresenta un ulteriore consolidamento dell’influenza della famiglia Kadyrov nel governo ceceno.

Le preoccupazioni sulla salute di Ramzan Kadyrov

La recente nomina di Akhmat Kadyrov giunge in un momento di crescente preoccupazione per la salute del padre. Secondo rapporti pubblicati, Ramzan Kadyrov sarebbe affetto da una seria malattia, con speculazioni che parlano di necrrosi pancreatica. Le voci sulla sua condizione si sono intensificate dopo un ricovero urgente a Mosca, dove, secondo fonti vicine, sarebbe stato in pericolo di vita.

Reazioni e smentite

Nonostante le notizie allarmanti, Kadyrov ha categoricamente negato le affermazioni sulla sua salute. Recentemente, un video pubblicato sul suo canale Telegram lo mostrava mentre partecipava all’apertura di una scuola islamica, sebbene si fosse presentato con un bastone da passeggio, suscitando ulteriori interrogativi.

La dinastia Kadyrov

Akhmat non è l’unico membro della famiglia a occupare posizioni di potere. Suo fratello Adam Kadyrov, appena 18 anni, ha già ricoperto sette incarichi ufficiali, inclusa la carica di capo della sicurezza del padre. La dinastia Kadyrov, quindi, si sta consolidando sempre di più, con entrambi i figli coinvolti in ruoli decisionali all’interno del governo ceceno.

Uno stile di vita sfarzoso

La famiglia Kadyrov è nota per il proprio stile di vita opulento, documentato da fonti di informazione esiliate. Auto di lusso, orologi costosi e matrimoni stravaganti sono solo alcune delle manifestazioni di un potere che, pur essendo in parte sostenuto dalla fedeltà al Cremlino, si traduce anche in un modo di vivere di grande prestigio e agiatezza.

La nomina di Akhmat Kadyrov a vicepresidente ad interim della Cecenia rappresenta un passo significativo nella continuità del potere della famiglia. Mentre il paese si trova ad affrontare sfide interne ed esterne, la figura di Kadyrov e la sua salute rimangono al centro dell’attenzione, insieme alla domanda su come evolverà la leadership nella regione.