Al Bano Carrisi: “Parlare di Ylenia mi fa male”

Al Bano Carrisi è tornato a parlare della scomparsa di sua figlia Ylenia e di quanto gli faccia ancora male pensarci.

Al Bano Carrisi è tornato a confessare il suo dolore per la scomparsa di sua figlia, Ylenia Carrisi, nata dall’amore per Romina Power.

Al Bano Carrisi: la figlia scomparsa

Nel 1993 Ylenia Carrisi, primogenita di Al Bano e Romina, è scomparsa misteriosamente durante un viaggio a New Orleans e, da allora, di lei si è persa ogni traccia.

Al Bano si è detto convinto che sua figlia sia morta, mentre l’ex moglie Romina Power non ha mai smesso di cercare la ragazza e sperare che fosse ancora in vita.

Al Bano Carrisi: l’ultimo periodo insieme a Ylenia

Il celebre cantante di Cellino San Marco ha ripercorso l’ultimo periodo da lui trascorso insieme a Ylenia e ha rivelato quanto ancora oggi gli faccia male parlare di sua figlia.

“Ricordo la sua forza, la sua vita, la sua energia. Lei in un mese in Russia imparò a scrivere e a parlare in russo. Era una ragazza che, quando noi ci addormentavamo, andava a visitare la città in silenzio con le sole guardie presenti al Cremlino. Aveva una curiosità della vita pazzesca”, ha svelato, e ancora:

“Mi disse che doveva scrivere un libro sugli homeless, sui senzatetto. Le feci notare che era a un passo dalla laurea, che doveva arrivare prima al traguardo, ma lei mi rispose che ero un borghese e che quello per lei era il momento giusto per scrivere il suo libro.

Non ci fu niente da fare, era maggiorenne e decise cosa fare. La vita poi è andata come doveva andare. Meno ne parlo e meno mi faccio male, salterei…”.

Al Bano Carrisi: la vita privata

Al Bano ha smentito le voci in circolazione in merito a un presunto tentativo di suicidio di Ylenia dopo la separazione tra lui e Romina Power (il cantante di Cellino San Marco ha infatti affermato che tra lui e l’ex moglie le cose non andassero per il meglio già da prima che Ylenia sparisse).

In questi anni Al Bano si è arreso al fatto di non poter più vedere sua figlia, mentre Romina Power continua a dedicare alla sua primogenita dei messaggi d’amore ogni suo compleanno. Al Bano si è ricostruito una vita accanto a Loredana Lecciso, madre dei suoi due figli più piccoli: Al Bano Jr e Yasmine.