Al Bano a cuore aperto, tra passato e presente, la carriera gloriosa e l'ennesimo no al Festival di Sanremo, di cui resta super fan.

Al Bano è uno dei volti simbolo della musica leggera italiana nel mondo, le sue canzoni sono state esportate in ogni angolo del pianeta e sono ancora in grado di far emozionare gli ascoltatori e di lasciare un ricordo legato alla bellezza del nostro paese, tuttavia anche i grandi devono fare i conti con il tempo che passa e tracciare un bilancio.

Al Bano ed il look dove figura il cappello bianco

Al Bano parla sui giornali della sua carriera e della sua figura artistica, in riferimento al look punta subito l’attenzione sul cappello, non solo scelta stilistica ma strumento per nascondere la perdita dei capelli, accettata senza particolari patemi d’animo.

A proposito di capelli, spiega anche perché li tinge e le prese in giro ricevute dall’amico e collega Peppino Di Capri – “Il bianco non mi dona” – quindi perché nascondersi, meglio restare coerenti all’immagine che si ha di sé stessi e con la quale il pubblico ti apprezza.

Lo scontro con Carlo Conti

Nella lunga intervista, riportata da The Social Post Al Bano tocca anche l’argomento Sanremo, non risparmiando stoccate a Carlo Conti.

Al Bano ha accettato suo malgrado l’esclusione dall’edizione 2026, nonostante abbia in questi anni inviato diversi brani a Conti che tuttavia non lo ha reputato adatto al suo tipo di Festival.

Si riferisce in particolar modo ad un rapporto consumato da scorrettezze, parole che suggeriscono una frattura, forse definitiva, con il palco dell’Ariston che gli ha dato, durante la carriera, tante soddisfazioni.

Questo non lo scoraggia, sarà come sempre in prima fila davanti alla tv perché si dice affetto da una “sanremite acuta” e manda i migliori auguri di successo al conduttore toscano.