Alba Parietti ha fatto una dichiarazione sorprendente riguardo suo figlio: "Dichiara di avere figli ma in realtà non ne ha".

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Alba Parietti ha svelato dettagli sulla sua vita privata, esprimendo il desiderio di diventare nonna, pur sottolineando che le voci di una gravidanza della fidanzata di suo figlio, Francesco Oppini, sono infondate. Ha inoltre parlato della sua relazione con Fabio, nata casualmente e dell'adattamento del suo partner alla vita con una celebrità. Alba ha anche condiviso il suo rapporto con il proprio corpo a 63 anni, esprimendo soddisfazione e menzionando che non ha mai cercato drastiche trasformazioni estetiche. Conclude rivelando di apprezzare la persona in cui si è trasformata, enfatizzando l'importanza di essere sempre se stessa.

In un’intervista approfondita rilasciata al Corriere della Sera, Alba Parietti – conduttrice, intrattenitrice e commentatrice televisiva originaria del Piemonte – ha aperto uno spiraglio sulla sua vita privata. Ha discusso riguardo a suo figlio, Francesco Oppini, nato dal suo rapporto con l’attore Franco Oppini e conosciuto dal pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Attualmente, Francesco lavora come telecronista sportivo e opinionista. Circa la potenzialità di diventare nonna, Alba Parietti ha risposto prontamente. Francesco Oppini, 42 anni, ha una relazione con Francesca Viverit, 26 anni, da marzo 2022. Benché ci siano stati voci di una possibile gravidanza di Francesca, queste sono state successivamente smentite. Nonostante ciò, Alba Parietti ha espresso il suo desiderio di diventare nonna, confessando la sua “invidia” benevola verso le sue amiche già nonne. Quanto a Francesco, ha manifestato il desiderio di avere un bambino, ma sembra che lo rimandi continuamente. Alba ha anche condiviso che suo figlio cerca di costruire la sua carriera in autonomia, nonostante l’ombra dei genitori famosi. Si è infine aperta sulla sua relazione sentimentale con Fabio, un amore avvolgente e inatteso nato casualmente, che ha travolto la showgirl sessantenne.

In un viaggio in treno, la scintilla dell’amore ha colpito una donna di 60 anni, ridefinendo la sua esistenza. Pensava di affrontare la vecchiaia in solitudine, ma ora ha un partner con cui ha un legame simbiotico. Tuttavia, teme che possa finire. Alba Parietti ha condiviso la sua storia, menzionando come il suo partner, nonostante sia una persona riservata di natura, abbia dovuto abituarsi a condividere la vita con una celebrità come lei. Nonostante un inizio turbolento, i due sono riusciti a trovare un equilibrio. Come? Parietti cerca di non dominare sempre la situazione, cercando di non essere eccessiva per il suo partner e la sua famiglia, che a sua volta mostra grande attenzione nei suoi confronti.

Parietti ha parlato anche del suo rapporto con il proprio corpo a 63 anni, dichiarando che è ancora soddisfatta del sua fisicità e piace a se stessa. Ha sottolineato ancora di non aver drasticamente cambiato il suo aspetto, mantenendo un’immagine molto simile a quella di prima. Se incontra donne anziane bellissime, come Jane Fonda, non pensa ai loro interventi chirurgici ma piuttosto è estasiata dalla loro bellezza, e questo la aiuta a invecchiare serenamente.

A 63 anni, Parietti esprime soddisfazione per la persona che è diventata, sottolineando che ha lottato per la sua libertà durante tutta la vita e che non ha mai cercato di piacere agli altri. Ha sempre preferito essere se stessa, anche quando commetteva degli errori.