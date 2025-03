Il gossip sta impazzando attorno ad Alba Parietti, che sembra aver riaperto un capitolo della sua vita sentimentale. L’indiscrezione è esplosa da poche ore su Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino, secondo il quale Alba avrebbe provato a mantenere il massimo riserbo, senza però riuscire nell’intento.

Il gossip che impazza su Alba Parietti

Le segnalazioni non lasciano dubbi: la Parietti sarebbe stata vista più volte in alcuni ristoranti romantici di Roma in compagnia di un uomo misterioso. Ma di chi si tratta? Il suo volto pare essere già ben noto. Dopo una lunga fase da single, per cui la sua vita di coppia si era conclusa con la relazione con Cristiano De André, Alba aveva ritrovato l’amore proprio con l’uomo con cui è stata avvistata ora. Tuttavia, un mese e mezzo fa, la rottura sembrava essere definitiva, sebbene i due non avessero confermato ufficialmente la loro separazione. Anche in quell’occasione, a dare la notizia della relazione era stata Dagspia. A far scoppiare la crisi sarebbe stato l’incidente che Alba ha avuto a Courmayeur lo scorso dicembre, con i conseguenti nervosismi e incomprensioni che avevano portato la showgirl a lasciare la casa del compagno, dove convivevano da oltre tre anni, per fare ritorno nella sua dimora ai Parioli.

Chi è l’uomo con cui è stata avvistata Alba Parietti

Ma ora è la stessa Alba che si sarebbe lasciata sfuggire una frase che non lascia spazio a ulteriori interpretazioni: “Gli amori iniziano e finiscono. Il nostro no”. A far battere il cuore di Alba è Fabio Adami, il manager di 58 anni con cui Parietti ha vissuto una storia d’amore iniziata nel 2021 e che sembra aver ripreso felicemente il volo.