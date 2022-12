Albero di Natale prende fuoco al ristorante: clienti in fuga

Prende fuoco l'albero di Natale in un ristorante e le fiamme i propagano in tutto il locale: è successo ieri sera a Londra.

Panico in un ristorante londinese, in cui l’albero di Natale ha preso fuoco durante una normale serata di servizio: i clienti sono fuggiti in preda al panico.

Albero di Natale in fiamme in un ristorante a Londra

Attimi di paura per il personale e per i clienti del ristorante MNKY HSE, situato nel quartiere Mayfair di Londra, capitale britannica. Infatti, ieri sera – lunedì 19 dicembre – durante un normale servizio, l’albero di Natale addobbato ad hoc per le festività ha preso fuoco, propagando le fiamme in tutto il locale.

Panico tra i presenti in sala, che immediatamente assimilato la situazione, hanno lasciato i propri posti e sono fuggiti dal ristorante per paura di rimanere coinvolti nel rogo.

Le cause dell’incendio e il video Twitter

Tutta la scena è stata ripresa e successivamente condivisa su Twitter da un commensala che si trovava al MNKY HSE ieri sera. Le fiamme, come si vede nel video, si sono propagate velocemente nella sala, partendo dall’albero e diramandosi sulle tente, arrivando fino ai tavoli.

Stando alle prime ricostruzioni, la causa dell’incendio sarebbe dovuta ad una stella filante accesa all’interno di un bicchiere da cocktail, probabilmente come decorazioni, ma si attendono ancora conferme.