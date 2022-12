Musk lancia il sondaggio su Twitter, la risposta degli utenti

La nuova trovata di Elon Musk: ha fatto un sondaggio su Twitter chiedendo se si dovesse dimettere da Capo di Twitter, e la risposta dei fan è stata chiara.

Il sondaggio su Twitter di Elon Musk

L’esperimento di democrazia diretta di Elon Musk potrebbe essere arrivato al termine. Il proprietario di Tesla e SpaceX ha chiesto ai suoi follower se dovesse fare un passo indietro dalla guida di Twitter: «Dovrei dimettermi da capo di Twitter?».

Questo il corpo del tweet condiviso. E il numero di risposte è stato impressionante. Hanno già votato oltre 15 milioni di persone, e la risposta è chiarissima: il “Sì” è in netto vantaggio, con una differenza rispetto al “No” del 15%.

Sicuramente questo giochetto non avrà lo stesso valore delle urne, eppure Musk ormai sembra affidarsi totalmente ai suoi sondaggi visto che per lanciarlo ha specificato: «Mi atterrò ai risultati di questo sondaggio».

La nuova Policy di Twitter

Ma perché così tanti utenti sperano che Musk si dimetta da CEO di Twitter? Un indizio può fornircelo un commento lasciato proprio sotto il sodaggio fatto da miliardario. Nello specifico, quello di MrBeast, lo youtuber con più iscritti al mondo: «Se devi continuare a fare cose del genere, la risposta è “Sì”».

Per MrBeast le “cose del genere” sono il cambiamento delle policy di Twitter.

Tra le nuove regole per gli utenti c’è il divieto di rimandare dal proprio profilo a qualsiasi social concorrente. Nelle nuove norme viene specificato che non solo non si possono condividere i link, ma anche citare altri social può diventare un problema.