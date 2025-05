Un futuro lontano da Domenica In

Alberto Matano, noto giornalista e conduttore, ha recentemente chiarito la sua posizione riguardo a un possibile futuro a Domenica In. Nonostante le voci circolanti e le candidature di Mara Venier, Matano ha affermato con decisione che non intende impegnarsi nel varietà festivo. “Ho altri progetti”, ha dichiarato, lasciando intendere che la sua carriera sta prendendo una direzione diversa.

La sua affermazione ha suscitato curiosità e interesse, soprattutto considerando il legame di amicizia che lo unisce alla Venier, che ha anche officiato le sue nozze.

Retroscena e relazioni professionali

Durante un’intervista, Matano ha rivelato un retroscena inedito riguardante la sua collaborazione con Lorella Cuccarini. I due avevano condotto insieme La Vita in Diretta, ma la loro esperienza si era conclusa in modo tumultuoso, con accuse di maschilismo rivolte al giornalista. Tuttavia, Matano ha sottolineato che, nonostante le tensioni passate, i due si sono ritrovati e hanno avuto un incontro cordiale. “Ci siamo salutati, sono passati tanti anni. Tutto passa”, ha affermato, suggerendo che le vecchie ruggini sono finalmente svanite.

Progetti futuri e ambizioni

Guardando al futuro, Matano ha espresso il desiderio di dedicarsi a progetti di infotainment in prime time su Rai 1. Ha chiarito che non è interessato a condurre il Festival di Sanremo, ritenendo che ci siano già colleghi più adatti per quel ruolo. “Non mi vedo a cantare e ballare sul palco dell’Ariston”, ha detto, evidenziando la sua preferenza per un intrattenimento che rispecchi il suo stile. La sua visione per il futuro è chiara: vuole creare contenuti che siano in linea con la sua personalità e il suo modo di fare televisione.

Critiche e polemiche

Matano non è estraneo alle critiche e alle polemiche. Recentemente, è stato accusato di maschilismo e di essere parte di una presunta “lobby gay” all’interno della Rai. Rispondendo a queste accuse, ha dichiarato che l’accusa di maschilismo lo colpisce profondamente, poiché è contrario a qualsiasi forma di ingiustizia. Ha anche commentato le voci riguardanti la lobby gay, affermando che si tratta di speculazioni infondate. La sua risposta è stata chiara e diretta, dimostrando la sua determinazione a non farsi influenzare da dicerie e malintesi.