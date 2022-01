Aldo Montano, la confessione: “Con Olga voglio altri 10 figli”

Aldo Montano ha confessato il suo desiderio di avere altri figli insieme alla moglie Olga Plachina.

A Verissimo Aldo Montano e sua moglie Olga Plachina si sono confessati a cuore aperto e il campione ha confessato che con lei sarebbe disposto a fare altri 10 figli.

Aldo Montano e Olga Plachina: i figli

Aldo Montano e Olga Plachina hanno consacrato il loro sogno d’amore con l’arrivo di due bambini, Olimpia e Mario Jr.

Ospite a Verissimo insieme a sua moglie il campione, reduce dalla sua prima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ha confessato che non gli dispiacerebbe avere altri figli. “Io ne farei altri dieci!”, ha dichiarato Montano, e ancora: “Il mio sogno è allenare i bambini e vederli crescere, vorrei seguirli nel percorso verso la vittoria”.

Aldo Montano: la vita privata

Aldo Montano è più felice che mai accanto a sua moglie e ai suoi due bambini e infatti, durante la sua esperienza nella casa del GF Vip, non vedeva l’ora di poterli riabbracciare.

Lo schermidore ha lasciato il programma in anticipo proprio per fare ritorno a casa e trascorrere del tempo insieme alla sua famiglia, e a tal proposito ha detto: “Senza di loro non sarei dove sono”, ha confessato, mentre in merito a sua moglie ha detto: “mia mia moglie mi ha spinto tanto. E’ stata la prima tifosa, è stata quella che mi ha spinto in vecchiaia ad essere in età adulta uno schermidore vincente.

Lo devo a lei, sa cosa c’è dietro”.

Aldo Montano: il GF Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip Aldo Montano è riuscito a conquistare il pubblico tv e in tanti, anche tra i concorrenti, sono rimasti male nell’apprendere la sua volontà di lasciare anticipatamente il programma. Tra loro, in particolare, chi ha legato molto con Aldo Montano è stato il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo, che ha instaurato con l’altro atleta un autentico rapporto d’amicizia.