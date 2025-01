Il 25 febbraio 2014, il tronista di Uomini e Donne Aldo Palmeri decise di uscire dal programma con la giovane Alessia Cammarota. Oggi, a distanza di giorni di rumors e indiscrezioni sulla presunta crisi tra i due, Aldo è intervenuto sulla vicenda con un post sui social.

L’influencer Amedeo Venza aveva svelato su Uomini e Donne la notizia della rottura di una storica coppia. Pur senza rivelare esplicitamente i nomi, aveva scritto su Instagram le iniziali ‘A. e A.’. Secondo quanto riportato da Anticipazionitv.it, che aveva raccolto i pareri di alcuni fan della coppia, le iniziali potevano riferirsi ai due protagonisti. A tal proposito, era scoppiato il caos sui social per cercare di capire se la notizia della rottura fosse vera.

In questi minuti, Aldo Palmeri è apparso sui social per commentare le indiscrezioni sulla presunta crisi con Alessia Cammarota:

“Adesso basta parlo io, faccio chiarezza. Non volevo fare questo video sono stato costretto a farlo, semplicemente perché è stata tirata fuori una storia, una fanta storia di quello che è successo tra me e mia moglie. Tutte le coppie vivono un momento di difficoltà e noi questa volta volevamo far rimanere tutto in casa, i panni sporchi li volevamo lavare in casa, come non è successo in passato”.