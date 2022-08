Alessandra Amoroso: la risposta all’hater che le augura la morte

Alessandra Amoroso ha replicato contro l'hater che le ha augurato la morte tramite social.

Alessandra Amoroso ha risposto a un hater che le ha augurato la morte tramite un messaggio condiviso via social.

Alessandra Moroso replica all’hater che le augura la morte

Alessandra Amoroso in queste ore ha deciso di rispondere personalmente a un hater che le ha augurato la morte via social.

La sua risposta ha fatto il pieno di like da parte dei fan, che ovviamente hanno preso le sue difese difronte al leone da tastiera. “Alessandra Amoroso truccata o non truccata non ci interessa, quando ti sveglierai fredda allora avremo una notizia”, ha scritto l’utente, a cui la cantante ha replicato: “Spero tu possa ricevere tanto tanto amore, perché io ne sono piena!!! Dispiaciuta per te”.

Le polemiche per l’autografo negato

Di recente Alessandra Amoroso si è ritrovata al centro di numerose polemiche per via di un autografo negato a un fan. A seguire la cantante ha deciso di nuovo di replicare via social e ha scritto:

“Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo. Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre”