Il caso dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi giunge a un punto decisivo: la Cassazione conferma la condanna a Giovanni Padovani, già riconosciuto colpevole nei precedenti gradi di giudizio.

Il femminicidio di Alessandra Matteuzzi

Il 23 agosto 2022 Alessandra Matteuzzi, 56 anni, fu uccisa sotto casa a Bologna dall’ex fidanzato Giovanni Padovani, 29enne ex calciatore e modello.

La donna, aggredita mentre era al telefono con la sorella, subì violenze brutali: calci, pugni, colpi di martello e, infine, un colpo mortale con una panchina di ferro.

Il delitto sconvolse la città e portò alla luce un contesto di violenza sistematica e ossessiva. Gli accertamenti psichiatrici condotti durante il processo stabilirono che Padovani era pienamente capace di intendere e di volere e che aveva tentato di simulare instabilità mentale per eludere le proprie responsabilità.

Le indagini e i precedenti gradi di giudizio avevano inoltre evidenziato che l’imputato considerava la vittima come un oggetto di proprietà, punendola per aver interrotto la relazione e contestando presunti tradimenti.

Giustizia per Alessandra Matteuzzi: la Cassazione si pronuncia su Giovanni Padovani

La Corte di Cassazione ha concluso il lungo iter processuale, accogliendo le richieste del procuratore generale e respingendo il ricorso della difesa, confermando l’ergastolo già inflitto da primo grado e appello.

Padovani è stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato da premeditazione, motivi abietti, stalking e dal vincolo affettivo con la vittima. La decisione ha rappresentato la parola finale sul caso, sancendo la gravità del crimine.

La famiglia della vittima, tramite i propri legali, ha espresso sollievo per la conferma della condanna, sottolineando che la sentenza riconosce la responsabilità dell’imputato e il dolore causato. Anche la sorella di Alessandra, presente all’udienza, ha commentato che la pena massima inflitta è giusta, pur continuando a convivere con il lutto per la perdita della donna.