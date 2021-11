Un uomo ad Alessandria ha travolto la moglie con il trattore per sbaglio. La donna è morta. Il fatto è avvenuto in un campo agricolo a Murisengo.

Alessandria, travolge la moglie per errore con il trattore e la uccide

Marito e moglie erano insieme a lavorare nei campi, come facevano ormai da una vita intera. Nella giornata di ieri, 9 novembre, qualcosa purtroppo è andato storto e il lavoro si è trasformato in una tragedia. Probabilmente a causa della distrazione di uno dei due o di tutti e due, l’uomo ha travolto la moglie con il trattore per errore, uccidendola. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio, nelle campagne dell’Alessandrino, in Piemente.

La coppia era in un campo agricolo di loro proprietà a Murisengo, piccolo comune della provincia di Alessandra, quando è accaduto l’incidente.

Alessandria, travolge la moglie per errore con il trattore: l’incidente

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la donna sarebbe stata travolta dal mezzo agricolo durante una retromarcia. Quando l’uomo si è accorto che la moglie, Lidia Serra, di 71 anni, era a terra esanime ha subito chiamato i soccorsi.

All’arrivo dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, intorno alle 18, la signora era ancora viva. I medici l’hanno stabilizzata dopo le prime manovre rianimatorie e l’hanno portata all’ospedale, dove è morta poche ore dopo. La donna è deceduta durante la notte al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per eventuali accertamenti medico legali.

Alessandria, travolge la moglie per errore con il trattore: la dinamica

I Carabinieri e gli ispettori dello Spresal stanno indagando sull’esatta dinamica dei fatti e dovranno valutare la posizione del marito della donna. L’uomo, di 73 anni, ha spiegato agli inquirenti di non essersi accorto in tempo della presenza della moglie. Al momento non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un terribile incidente.