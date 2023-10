Alessandro Basciano dall'ospedale: "Non ho tradito Sophie"

Alessandro Basciano si trova ricoverato in ospedale e, con un messaggio sui social, ha rotto il silenzio sulla sua rottura da Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano: la rottura con Sophie

Cosa succede tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni? I due, appena 5 mesi dopo la nascita della loro prima figlia, hanno annunciato la loro separazione via social. Nelle ultime ore in tanti hanno ipotizzato che la rottura tra i due fosse avvenuta per un tradimento, ma nelle ultime ore lo stesso Basciano ha rotto il silenzio in merito alla questione e si è mostrato da un letto d’ospedale. Nel suo messaggio via social l’ex gieffino ha scritto:

“Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia e per il mio riposo”, ha scritto Basciano. Sophie replicherà alle sue parole? Al momento sulla questione sono intervenuti anche il manager e il padre dell’ex gieffino, ma non è dato sapere di più sul ricovero di Basciano o sui motivi che hanno condotto lui e Sophie verso l’addio.