Alessandro Basciano è furioso con Sophie Codegoni: lo sfogo

Alessandro Basciano è tornato a sfogarsi via social contro Sophie Codegoni e contro i giornalisti di Casa Chi, che hanno ipotizzato una liaison tra l’influencer e Mirko Brunetti.

Alessandro Basciano: lo sfogo infuocato

Alessandro Basciano è andato su tutte le furie con i giornalisti di Casa Chi che, nelle ultime ore, hanno ipotizzato una presunta liaison tra la sua ex, Sophie Codegoni, e Mirko Brunetti e a seguire avrebbero menzionato anche sua figlia, Celine Blue, da lui avuta con l’influencer lo scorso maggio (e appena due mesi prima della loro rottura). Sulla questione Basciano ha tuonato via social:

“Vorrei dire ai Signori “giornalisti” da 4 soldi di casa chi … complimenti per la vostra professionalità e alta scuola di giornalismo se volete ve lo metto io Rai yo-yo perché forse è L unica cosa che potete fare e parlare di cartoni animati… bravi avete vinto una diffida cosi magari la prossima volta nominate il nome di vostra figlia e non della mia“, e ancora: “Ma la mia domanda è come mai quando incontri queste pecore tali fanno e quando invece fanno il circo che reputano un lavoro sparano una marca di minc***te? Ma soprattutto c’é qualcuno che li paga? Comunque potreste aprire un agenzia matrimoniale o far resuscitare il programma Stranamore o colpo di fulmine, bravi ‘giornalisti‘”. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?