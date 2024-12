Un Natale difficile per Alessandro Basciano

Il periodo natalizio, tradizionalmente associato a gioia e serenità, si è trasformato in un vero e proprio incubo per Alessandro Basciano. Il deejay, infatti, ha espresso il suo profondo dolore per non aver potuto trascorrere le festività con la figlia, Celine Blue, nata a maggio 2023. Attraverso un post su Instagram, ha voluto fare gli auguri alla piccola, ma le sue parole nascondono un malessere che va oltre il semplice dispiacere. La mancanza di contatti con la figlia ha scatenato in lui un forte sfogo, in cui ha lanciato accuse pesanti nei confronti dell’ex compagna, Sophie Codegoni.

Accuse e sofferenza: il racconto di Basciano

Nel suo sfogo, Basciano ha denunciato una situazione insostenibile, affermando di non avere alcuna informazione sulla figlia. “Un padre che non può trascorrere il Natale con la sua bambina, darle un regalo, sapere come sta” ha dichiarato, evidenziando la sua impotenza. Le sue parole sono cariche di emozione e di un senso di ingiustizia, poiché ha intrapreso un percorso legale per cercare di riottenere il diritto di vedere Celine. Ha infatti presentato un ricorso in tribunale e ha sporto denunce per sottrazione di minore, ma la giustizia sembra muoversi a rilento.

La tensione tra i due ex fidanzati

La situazione tra Basciano e Codegoni è ulteriormente complicata da eventi recenti. Dopo l’arresto di Alessandro per stalking e atti persecutori, avvenuto a novembre, le relazioni tra i due sono diventate estremamente tese. Nonostante il rilascio, le indagini continuano e la Procura di Milano ha richiesto gli arresti domiciliari per il deejay. In questo contesto, le accuse reciproche si intensificano: Sophie ha smentito qualsiasi possibilità di riconciliazione, definendo un incontro tra i due come un “inganno”. Questo clima di conflitto ha reso il Natale di Basciano ancora più difficile, segnato da un profondo senso di perdita e di ingiustizia.